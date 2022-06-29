Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя, - разведка

Оккупационная администрация Мариуполя применяет новые методы сбора информации о жителях, которые остаются в городе. С этой целью организовано прием заявок о поврежденном (разрушенном) имуществе в ходе боевых действий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Для этого гражданам необходимо подать заявку на восстановление жилых помещений или возмещение, в случае если отстроить невозможно. В заявлении в обязательном порядке указывается, что имущество якобы было повреждено в результате обстрелов ВСУ", - отметили в ГУР.

Также необходимо перечислить всех владельцев жилого помещения, а также зарегистрированных там граждан и предоставить информацию о месте их нынешнего пребывания.

Если зарегистрированные в доме граждане выехали на подконтрольную Украине территорию, или заграницу (кроме РФ и РБ), лиц, подавших заявки, вызывают на допрос.

В дальнейшем требуют установить связь с уехавшими и попытаться заставить их к сотрудничеству с оккупантами.

Сам процесс восстановления жилых помещений до сих пор не начался. Случаи денежных компенсаций за разрушенное жилье, не подлежащее восстановлению, не зафиксировано.

"Оккупанты сносят разрушенные здания, однако пострадавшим жильцам варианты для переселения в другое жилье не предоставляются. В то же время лицам, потерявшим жилье, предлагают переселиться в жилье местных жителей, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий", - сообщили в разведке.

В тоже время, ситуация с поставкой воды и газа в городе остается стабильно тяжелой.

Напомним, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские оккупанты планируют 11 сентября провести так называемый" референдум" о присоединении Донецкой области к стране-агрессору России.