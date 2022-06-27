В РФ ищут аналоги комплектующих для своих самолетов, - разведка

Предприятия ОПК России пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, ведомством получены материалы служебной переписки от 20 июня между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская обл.) с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих производство, ремонт и обслуживание самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту" .

Командование 8 АД ОСП обеспокоено отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту".

В качестве выхода из ситуации предлагается отработать на базе предприятие ОПК РФ возможность импортозамещения отдельно по каждому типу самолетов:

Ил-96-400vvip - 114 наименований импортных комплектующих производства Германии, Франции, США, Великобритании, Украины, Нидерландов;

Ил-62 - 8 наименований импортных комплектующих производства США;

Ил-76МД - 6 наименований импортных комплектующих производства США, Украины;

Ил-18 - 1 наименование импортного комплектующего производства Украины;

Ту-214 - 71 наименование импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины, Китая, Японии, Чехии, Нидерландов, Германии;

Ту-154 - 39 наименований импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины;

Ту-134 - 9 наименований импортных производства США, Украины.

Среди комплектующих и систем, которые перестали поставляться в РФ после введения санкций, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокаторы, радиолокационные системы, навигационные системы и даже кофеварки с микроволновками.

В ГУР также напомнили, что ранее, председатель комитета совета федерации России по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что "программа импортозамещения провалена полностью, кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего".

Отметим, Федеральное бюро расследований США начало допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.