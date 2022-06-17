В США расследуют, как американские чипы оказались в российской военной технике

Федеральное бюро расследований США начало допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российском военном оборудовании, изъятом в Украине.

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Об этом пишет The Washington Post.

Ранее в Украину была выслана комиссия, изучавшая трофейную российскую технику.

Как утверждает в своем отчете Conflict Armament Research (CAR), исследователи обнаружили компоненты, произведенные 70 разными компаниями США и Евросоюза.

Американские чипы и компоненты нашли в российских радарных системах, дронах, танках, наземном оборудовании. Многие из этих компонентов были изготовлены до того как РФ аннексировала Крым в 2014 году и против страны-агрессора были введены санкции. Однако некоторые из них "свежие" – изготовлены в 2020 году.

Это важно, потому что это показывает, что даже после санкций, страна-агрессор РФ все равно сумела приобрести критически важные технологии, важные компоненты для важных частей оборудования, которые они сейчас используют против Украины.

"На чипах, найденных в двух российских военных радиоприемниках в Луганской области, были стерты некоторые идентификационные знаки, что свидетельствует о том, что кто-то хотел усложнить выяснение того, кто участвовал в цепочке поставок", - отмечает издание.

По данным журналистов, агенты Министерства торговли, обеспечивающие контроль за экспортом, проводят расследование вместе с ФБР. Они посещают технологические компании, чтобы спросить о западных чипах и компонентах, найденных в российской военной технике.

"Наша цель — действительно попытаться отследить это вплоть до американского поставщика, чтобы определить, как он попал в эту систему вооружения. То, что чип компании найден в системе оружия, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Мы начали расследование относительно того, как чип этой компании попал в эту систему", – объяснил один из представителей Министерства торговли.

Среди вопросов, которые задают федеральные агенты: продавали ли технологические компании свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок, рассказал адвокат, представляющий одну из компаний.

Отметим, французский техногигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной сфере Thales пообещал уйти с российского рынка после скандала, когда российские войска были выведены из Бучи в конце марта 2022 года, на борту московских танков были обнаружены тепловизионные камеры Catherine (один из флагманских продуктов Thales).

Впоследствии французская группа признала, что продолжала поставлять военное оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, заключенным до введения эмбарго на поставку оружия, действующего в отношении России с 2014 года.