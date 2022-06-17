У США розслідують, як американські чіпи опинилися у російській військовій техніці

Федеральне бюро розслідувань США почало допитувати американські технологічні компанії про те, як їхні комп'ютерні чіпи опинилися у російському військовому устаткуванні, вилученому в Україні.

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Про це пише The Washington Post.

Раніше в Україну було вислано комісію, яка вивчала трофейну російську техніку.

Як стверджує у своєму звіті Conflict Armament Research (CAR), дослідники виявили компоненти, вироблені 70 різними компаніями США та Євросоюзу.

Американські чіпи та компоненти знайшли у російських радарних системах, дронах, танках, наземному устаткуванні. Багато з цих компонентів були виготовлені до того, як РФ анексувала Крим у 2014 році і проти країни-агресора було введено санкції. Проте деякі з них "свіжі" – виготовлені у 2020 році.

Це важливо, тому що це показує, що навіть після санкцій країна-агресор РФ все одно зуміла придбати критично важливі технології, важливі компоненти для важливих частин обладнання, які вони зараз використовують проти України.

"На чіпах, знайдених у двох російських військових радіоприймачах у Луганській області, було стерто деякі ідентифікаційні знаки, що свідчить про те, що хтось хотів ускладнити з'ясування того, хто брав участь у ланцюжку поставок", - зазначає видання.

За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом із ФБР. Вони відвідують технологічні компанії, щоб запитати про західних чіпах та компонентах, знайдених у російській військовій техніці.

"Наша мета - дійсно спробувати відстежити це аж до американського постачальника, щоб визначити, як він потрапив до цієї системи озброєння. Те, що чіп компанії знайдено в системі зброї, не означає, що ми розпочали розслідування щодо цієї компанії. Ми розпочали розслідування щодо того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему”, – пояснив один із представників Міністерства торгівлі.

Серед питань, які ставлять федеральні агенти: чи продавали технологічні компанії свою продукцію певному списку компаній, включаючи посередників, які могли бути залучені до ланцюжка поставок, розповів адвокат, який представляє одну з компаній.

Зазначимо, французький техногігант в аерокосмічній, оборонній, транспортній сфері Thales пообіцяв піти з російського ринку після скандалу, коли російські війська було виведено з Бучі наприкінці березня 2022 року, на борту московських танків було виявлено тепловізійні камери Catherine (один із флагманських продуктів Thales).

Згодом французька група визнала, що продовжувала постачати військове обладнання до Росії до 2019 року за контрактами, укладеними до введення ембарго на постачання зброї, що діє щодо Росії з 2014 року.