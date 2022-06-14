Росію чекають проблеми із поповненням запасів зброї, - розвідка Британії

Незважаючи на збільшення країною-агресором РФ оборонного бюджету, окупанти зіткнуться з проблемою поповнення запасів техніки та зброї через вплив західних санкцій та недостатній досвід у деяких сферах.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що перший заступник голови військово-промислового комплексу країни-агресора Росії прогнозував, що державні витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизитися до збільшення оборонного бюджету Росії на 20%.

"Фінансування російського уряду дозволяє повільно мобілізувати оборонно-промислову базу країни, щоб задовольнити вимоги, що пред'являються до неї війною в Україні. Проте галузь може мати проблеми з виконанням багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та брак досвіду", — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Британії, російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним і може підірвати зусилля щодо заміни втраченого в Україні обладнання.

Щодо бойових дій наголошується, що оперативні зусилля РФ і надалі зосереджені навколо Сєвєродонецька. Також вперше за кілька тижнів її західна група військ досягла невеликого просування на харківському напрямку.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що РФ використовує проти України старі п'ятитонні ракети через нестачу сучасних боєприпасів.