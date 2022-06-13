Росії доведеться проводити форсування річок, - розвідка Британії

Ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець. Найближчими місяцями форсування річок стане одним із найважливіших визначальних факторів у війні в Україні.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець. Для досягнення успіху доведеться або проводити амбітні флангові дії, або штурмове форсування річок", - наголошують у відомстві.

Українським силам часто вдавалося підірвати мости перед відступом, тоді як Росія намагалася налагодити великомасштабні переправи через річки під обстрілами.

Зазначимо, окупанти намагаються взяти в оточення ЗСУ в районах міст Сєверодонецьк та Лисичанськ, блокують шляхи логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.