России придется проводить форсирование рек, - разведка Британии

Ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец. В ближайшие месяцы форсирование рек станет одним из наиболее важных определяющих факторов в войне в Украине.

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Об этом сообщает разведка Британии.

"90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец. Для достижения успеха придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо штурмовое форсирование рек", - подчеркивают в ведомстве.

Украинским силам часто удавалось подорвать мосты перед отступлением, в то время как Россия изо всех сил пыталась наладить крупномасштабные переправы через реки под обстрелами.

Отметим, оккупанты пытаются взять в окружение ВСУ в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокируют пути логистической поставки из населенного пункта Бахмут.