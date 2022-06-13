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России придется проводить форсирование рек, - разведка Британии
Ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец. В ближайшие месяцы форсирование рек станет одним из наиболее важных определяющих факторов в войне в Украине.
Об этом сообщает разведка Британии.
"90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец. Для достижения успеха придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо штурмовое форсирование рек", - подчеркивают в ведомстве.
Украинским силам часто удавалось подорвать мосты перед отступлением, в то время как Россия изо всех сил пыталась наладить крупномасштабные переправы через реки под обстрелами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, оккупанты пытаются взять в окружение ВСУ в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокируют пути логистической поставки из населенного пункта Бахмут.