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РФ использует против Украины старые пятитонные ракеты из-за нехватки современных боеприпасов, - британская разведка
Российская армия увеличила давление и ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону. А также использует против Украины противокорабельные ракеты Х-22, изготовленные еще в 1960-х годах. Причиной этого может быть нехватка более точных современных ракет.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки в Twitter.
Сообщается, что с апреля российские бомбардировщики выпустили по Украине десятки противокорабельных ракет Х-22, изготовленные еще в 1960-х годах.
Отмечается, что эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточны и, следовательно, могут вызвать значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения.
"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в сообщении.
Также разведка Великобритании фиксирует, что Россия увеличила давление и ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону.
Напомним, что украинские защитники за прошедшие сутки в Донецкой и Луганской областях отбили четырнадцать атак врага. Вместе с тем оккупанты готовятся к наступлению на Славянск.