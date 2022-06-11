РФ использует против Украины старые пятитонные ракеты из-за нехватки современных боеприпасов, - британская разведка

Российская армия увеличила давление и ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону. А также использует против Украины противокорабельные ракеты Х-22, изготовленные еще в 1960-х годах. Причиной этого может быть нехватка более точных современных ракет.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные британской разведки в Twitter.

Сообщается, что с апреля российские бомбардировщики выпустили по Украине десятки противокорабельных ракет Х-22, изготовленные еще в 1960-х годах.

Отмечается, что эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки.

Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточны и, следовательно, могут вызвать значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения.

"Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще сдерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", - говорится в сообщении.

Также разведка Великобритании фиксирует, что Россия увеличила давление и ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону.

Напомним, что украинские защитники за прошедшие сутки в Донецкой и Луганской областях отбили четырнадцать атак врага. Вместе с тем оккупанты готовятся к наступлению на Славянск.