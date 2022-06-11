Российская армия готовится к наступлению на Славянск, - Генштаб ВСУ

Украинские защитники за прошедшие сутки в Донецкой и Луганской областях отбили четырнадцать атак врага. В частности, в готовности россиян к применению в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Также оккупанты готовятся к наступлению на Славянск.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях семь батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

В частности, проведение проверки боевой готовности белорусской армии продлили до 18 июня, а закрытие воздушного пространства над южной частью страны – до 8 июля. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси все еще сохраняется.

На Северском направлении россияне удерживают до трех батальонных тактических групп на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения прохода войск Украины. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций украинских войск в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты ведут оборону ради недопущения дальнейшего продвижения ВСУ в Госграницу. Также враг готовит свои войска к наступлению на Славянск. Ведет штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Успешно, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. Наступление на Славянск и Северск также готовится из Лиманского направления.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление на Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине Орехового и продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк. На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для наступления на Николаевку и Камышеваху.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник применяет авиацию и артиллерию для сковывания ВСУ и препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении агрессор ведет позиционную оборону, а также усовершенствует фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Отмечается, что россияне продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре безпил "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, двое российских военных получили подозрения в военных преступлениях в деревне между Бородянкой и Макаровом. В частности, 13 лет за решеткой получили два изменника из Крыма, которые пошли воевать с ВСУ.