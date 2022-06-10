Украина зафиксировала уже 388 преступлений РФ против культурного наследия: где произошли новые разрушения

Министерство культуры и информационной политики зафиксировало уже 388 эпизодов военных преступлений россиян против культурного наследия Украины по состоянию на 10 июня. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Такие преступления зафиксированы на территории 13 областей Украины и Киеве. В частности, это 97 эпизодов в Харьковской области (в том числе – 79 в Харькове и его окрестностях) и в 89 - в Донецкой области (из них 53 в Мариуполе).

В Киевской области пострадали 70 объектов (из них 44 в Бучанском районе), в Черниговской зафиксировано 38 случаев, по 28 - в Луганской и Сумской областях, 12 – в Запорожской области, 6 – в Житомирской области, по 5 – в Киеве и в Херсонской области, 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской, 1 – во Львовской области.

Отметим, что по сравнению с прошлым отчетом по состоянию на 27 мая количество зафиксированных преступлений увеличилось в Донецкой области на 14, в Луганской – на 3, в Сумской – на 2, в Харьковской и в Запорожской – на 1.

173 поврежденных объекта получили легкие повреждения, 123 – средней степени (до 50% в Донецкой области и 25-30% в Запорожской, Киевской, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской), а 58 – тяжелые (до 25% в Донецкой области и 10-15% в Харьковской, Черниговской и Киевской области).

Девять объектов в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях полностью уничтожены. Состояние 25 поврежденных объектов остается неизвестным.

В результате обстрелов, ракетных и бомбовых ударов россиянами в Украине разрушены и повреждены 119 объектов культурного наследия. Среди них 21 памятник национального значения, 91 – местного значения и 7 нововыявленных объектов культурного наследия.

Также российские военные преступники уничтожили и повредили 142 религиозных сооружения, из них 51 состоит на учете как памятник истории, архитектуры и градостроительства или является частью ценной исторической застройки. От действий оккупантов именно религиозные сооружения пострадали больше всего.

В настоящее время в Украине россияне уничтожили 42 мемориальных памятника в честь исторических личностей и событий ХІХ – начала ХХІ века, 30 зданий и комплексов музеев и заповедников, 75 зданий домов культуры, театров и библиотек, повреждены и некоторые другие объекты ценной исторической застройки.

"То, с какой ненавистью россияне уничтожают все украинское, говорит только об их агонии. Недавно под обстрел оккупантов снова попала Святогорская лавра на Донетчине. Горел Всехсвятский скит Святогорской лавры. Кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось примерно 300 человек, среди которых инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы. Сомнений нет – имеем дело с ордой", - считает министр культуры Александр Ткаченко.

При этом его заместительница Екатерина Чуева отмечает, что процесс фиксирования преступлений россиян против украинского культурного наследия часто усложнен, особенно когда речь идет о временно оккупированных территориях, а также местах, где проходят активные боевые действия.