В Украине с начала широкомасштабной войны погибли 32 журналиста, - Минкульт

В Украине сегодня, 6 июня, отмечают День журналиста – профессиональный праздник украинских журналистов и всех, кто работает в сфере медиа. С начала широкомасштабного вторжения армии Российской Федерации в Украине погибли 32 журналиста.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В этом году День журналиста имеет особый вкус горечи. Четвертый месяц полномасштабной войны - и мы потеряли 32 журналиста… За 8 лет войны мы потеряли еще больше. Вечная память нашим борцам передовой информационного фронта", - говорится в сообщении.

Также глава Минкульта отметил, что сегодняшняя роль украинских журналистов во время гибридной войны неоценима.

"Все журналисты сегодня, работающие 24/7 – вы герои. Мы ведем гибридную войну, первую столь масштабную в истории мира, и ваша роль сегодня неоценима. Как и ваша ответственность, ваша преданность делу, упорство и смелость", - добавил он.

Следует отметить, что День журналиста в Украине отмечают с 1994 года, когда был издан соответствующий указ президента Леонида Кравчука. Именно 6 июня 1994 Союз журналистов Украины приняли в Международную федерацию журналистов.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом предоставил российскому журналисту и бывшему депутату Госдумы Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед нашей страной".