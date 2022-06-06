В Україні з початку широкомасштабної війни загинули 32 журналісти, - Мінкульт

В Україні сьогодні, 6 червня, відзначають День журналіста - професійне свято українських журналістів та всіх, хто працює у сфері медіа. З початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації в Україні загинули 32 журналісти.

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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Цього року День журналіста має особливий присмак гіркоти. Четвертий місяць повномасштабної війни - і ми втратили 32 журналісти… За 8 років війни ми втратили ще більше. Вічна пам’ять нашим борцям передової інформаційного фронту", - йдеться у повідомленні.

Також голова Мінкульту наголосив, що сьогоднішня роль українських журналістів під час гібридної війни неоціненні.

"Всі журналісти сьогодні, які працюють 24/7 - ви герої. Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість", - додав він.

Варто зазначити, що День журналіста в Україні відзначають з 1994 року, коли було видано відповідний указ президента Леоніда Кравчука. Саме 6 червня 1994-го Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом надав російському журналісту та колишньому депутату Держдуми Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій громадянство України "за визначні заслуги перед нашою країною".