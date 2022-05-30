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На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автомобіль: загинув французький журналіст
Після обстрілу голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що евакуація людей з області більше неможлива.
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у своєму Telegram.
Так, 30 травня броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл.
"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - каже глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ім'я загиблого під Сєверодонецьком французького журналіста – Фредерік Леклер. Він працював на телеканалі BFMTV.
Сергій Гайдай зазначив, що евакуація людей з Луганської області більше неможлива.
Нагадаємо, що 30 травня росіяни увійшли до Сєвєродонецька. Також є загиблі та поранені.