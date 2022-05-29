У Сєвєродонецьку зруйновано всю інфраструктуру та дві третини житлового фонду - Зеленський

Внаслідок російських ударів по Сєвєродонецьку в місті зруйновано всю критичну інфраструктуру міста, пошкоджено 90% будинків, у тому числі понад дві третини житлового фонду зруйновано, зазначає президент Володимир Зеленський. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

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"Росія підійшла надто близько до нього, надто великі сили зібрані на нашому Донбасі, надто підготувалася до наступу там. Вважаю дуже символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали з того, що зайшли в готель під назвою "Мир". Мир - це дійсно найперша мішень для Росії", - сказав він.

За словами президента, забравши в України мир у 2014 році, окупанти тепер хочуть забрати і все інше, не залишивши українцям "ані свободи, ані будинків, ані життя".

"Внаслідок російських ударів у Сєвєродонецьку зруйнована вже вся критична інфраструктура міста, 90% будинків пошкоджено, більше двох третин житлового фонду зруйновано повністю. Немає зв'язку. Постійні обстріли. Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів заплатити за спробу підняти російський прапор на бульварі - як гірко зараз звучить ця фраза! - Дружби народів, 32", - сказав він.

Зеленський запевнив, що робитиме все, щоб стримати цей наступ, і подякував кожному, хто тримає оборону Сєвєродонецька.

Зазначимо, що вранці начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай запевняв, що окупаційні війська залишаються у готелі "Мир" на північній околиці Сєвєродонецька, але вглиб міста просунутися не можуть і місто залишається під контролем України.

У вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил повідомив, що окупанти в неділю намагалися закріпитися на північно-східних околицях міста та вели штурмові дії у напрямку його центру.

Зазначимо, що саме в останню неділю травня у Сєверодонецьку відзначається день міста, що збігається з Днем хіміка, оскільки для цього міста (де розташоване об'єднання "Азот", що виробляє аміак та добрива) хімічна галузь є містоутворюючою.