"Вцілілих будинків немає": Керівник Луганщини підсумував битву за Рубіжне, що розділило долю Маріуполя

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначає, що Рубіжне внаслідок бойових дій із російськими загарбниками було повністю зруйноване та підлягає відбудові "майже з нуля".

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"Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища", - написав він на своїх сторінках у соцмережах.

За його словами, сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи за кордон; ті, кого депортували в Росію чи на окуповані території; а також ті, хто досі перебувають "в заручниках у кадирівців" і мешкають у підвалах міста.

"Розграбовані випалені цегляні коробки - це тепер НАШЕ Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля. Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст. Все буде Україна. Рубіжани, будьте певні - відбудуємося!" - запевнив він.

Зазначимо, що станом на початок 2021 року в Рубіжному проживало трохи більше 56 тисяч мешканців, це було третє за величиною місто у контрольованій Україною частині Луганської області, що утворювало єдину агломерацію з сусідніми Сєвєродонецьком та Лисичанськом, за які нині продовжуються бої.

Окрім них, останніми тижнями масштабних руйнувань через постійні обстріли зазнали й окупована нещодавно Попасна, а також менші міста й селища Луганщини, що контролювалися Україною станом на час повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, російськими авіаударами було повністю знищене селище Новотошківське, окуповане в кінці квітня.