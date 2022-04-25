Російські війська зайняли знищене авіаударами селище Новотошківське - Луганська ОВА

Українська влада підтвердила втрату селища Новотошківське, яке виявилося повністю зруйнованим внаслідок російських бомбардувань. Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Захоплювати там було нічого. Російські війська взяли випалену землю Новотошківського. Після тривалого знищення авіаударами рашисти зайняли Новотошківське, що входить до складу Гірської ВЦА. За інші населені пункти громади продовжуються бої, тактика у ворога та ж - все "рівняють із землею", - він.

Зазначимо, що до повномасштабного російського вторгнення 2022 року Новотошківське було прифронтовим селищем, за яким розпочиналася територія, підконтрольна "ЛНР". За офіційними даними, на початок 2021 року в ньому налічувалося 2170 осіб, проте фактично більшість жителів покинули населений пункт ще після бойових дій 2014-2015 років, коли він зазнав часткового руйнування.

Під час наступу у 2022 році російські війська зайняли майже всю територію Луганської області, крім району міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське та Золоте, бої за які продовжуються вже кілька тижнів.

Зокрема, 24 квітня, за словами Гайдая, внаслідок російських обстрілів у Лисичанську було пошкоджено дві багатоповерхівки та щонайменше два приватні будинки. У Сєвєродонецьку постраждали багатоповерхівка та господарські будівлі поряд, у Рубіжному та Гірському – також будинки. Крім того, вже втретє обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод.

25 квітня, як повідомив глава ОВА, російською армією була знеструмлена підстанція біля міста Кремінна, через що залишилися без електропостачання всі населені пункти області. Саму Кремінну, яка була найзахіднішим містом регіону, яке залишалося під українським контролем, окупанти захопили ще 18 квітня.