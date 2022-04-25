На Донбасі ЗСУ за добу знищили 13 російських танків - Арестович

У Донецькій та Луганській областях українські бійці протягом доби відбили 7 атак російських військ і завдали їм великих втрат. Про це на брифінгу повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Знищено 13 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини, 18 одиниць автомобільної техніки та 4 паливозаправники", — сказав Арестович.

Він також повідомив, що ППО ЗСУ збила 3 російські безпілотники типу "Орлан-10" і три літаки за добу", - повідомив Арестович на брифінгу в Офісі президента.

Арестович зазначив, що основні зусилля російська армія продовжує зосереджувати у напрямку міст Рубіжне-Сєвєродонецьк-Попасна, а також від Ізюму до Слов'янська та Краматорська, але успіху не має.

На Херсонщині окупанти намагаються вийти на адміністративні межі області.

Війська РФ продовжують обстріл Маріуполя.

Нагадаємо, росіяни намагаються встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей, а також забезпечити сухопутний коридор до окупованого Криму, але українські війська стримують атаки ворога.

При цьому на окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги, чим дивують окупантів, що знаходяться на захоплених територіях.