Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Общество
Дата публикации

Украинцы отказываются от "помощи" врагов на временно оккупированных территориях

Украинцы отказываются от "помощи" врагов на временно оккупированных территориях
Митинг за Украину в оккупированном Бердянске

Российские войска выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев на временно оккупированных территориях. 

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

На оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи, чем удивляют находящихся на захваченных территориях оккупантов.

В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи".

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей, так как ситуация с водоснабжением напряжена. Ситуация с доступом к питьевой воде остается крайне напряженной.

"Известно, что на протяжении 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях. При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области".

"В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством", – говорят оккупанты местным жителям.

Напомним, в Бердянске Запорожской области оккупанты привлекают в свои ряды местных фриков, а бывшего дворника назначили на должность заместителя мэра.

Автор:
Светлана Манько