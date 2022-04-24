Украинцы отказываются от "помощи" врагов на временно оккупированных территориях

Российские войска выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев на временно оккупированных территориях.

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Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

На оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи, чем удивляют находящихся на захваченных территориях оккупантов.

В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малоимущих лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи".

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей, так как ситуация с водоснабжением напряжена. Ситуация с доступом к питьевой воде остается крайне напряженной.

"Известно, что на протяжении 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях. При этом оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области".

"В России все было бы по-другому. Никто бы не занимался волонтерством", – говорят оккупанты местным жителям.

Напомним, в Бердянске Запорожской области оккупанты привлекают в свои ряды местных фриков, а бывшего дворника назначили на должность заместителя мэра.