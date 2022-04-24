Українці відмовляються від "допомоги" ворогів на тимчасово окупованих територіях

Російські війська дивуються активністю та самоорганізацією українців на тимчасово окупованих територіях.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

На окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги, чим дивують окупантів, що знаходяться на захоплених територіях.

У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по будинках харчові продукти та необхідні ліки для незаможних осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги".

У Куп'янському районі, де немає водопостачання, волонтери організували доставку технічної води для людей похилого віку, оскільки ситуація з водопостачанням напружена. Ситуація з доступом до питної води залишається дуже напруженою.

"Відомо, що протягом 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих жителів генератори для використання у власних цілях. При цьому окупанти дивують активність і самоорганізацію українців у тимчасово окупованих районах Харківської області".

"У Росії все було б по-іншому. Ніхто не займався б волонтерством", – кажуть окупанти місцевим жителям.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області окупанти залучають до своїх лав місцевих фриків, а колишнього двірника призначили на посаду заступника мера.