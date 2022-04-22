У Мелітополі партизани знищили вже понад 100 окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області активізувався партизанський рух. З моменту захоплення російськими військами у місті знищили понад 100 військових армії РФ.

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Про це в ефірі національного телемовлення повідомив мер Іван Федоров із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони.

Він наголосив, що жителі міста з перших днів повномасштабної війни опираються окупантам.

Зазначимо, напередодні в мережі з'явилося відео, на якому на околицях Мелітополя чоловік зриває російський прапор.

Тим часом російські військові продовжують займатися мародерством. Окупанти викрали з приміщення "Укрпошти" у Мелітополі майже 3 мільйони гривень. Ці гроші призначалися для видачі пенсій та соціальних виплат.