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В Мелитополе партизаны уничтожили уже более 100 оккупантов
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области активизировалось партизанское движение — с момента захвата российскими войсками в городе уничтожили более 100 военных армии РФ.
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Об этом в эфире национального телевещания сообщил мэр Иван Федоров со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.
Он подчеркнул, что жители города с первых дней полномасштабной войны сопротивляются оккупантам.
Отметим, накануне в сети появилось видео, на котором в окрестностях Мелитополя мужчина срывает российский флаг.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тем временем российские военные продолжают заниматься мародерством. Оккупанты похитили из помещения "Укрпочты" в Мелитополе почти 3 миллиона гривен. Эти деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.