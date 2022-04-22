В Мелитополе партизаны уничтожили уже более 100 оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области активизировалось партизанское движение — с момента захвата российскими войсками в городе уничтожили более 100 военных армии РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в эфире национального телевещания сообщил мэр Иван Федоров со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

Он подчеркнул, что жители города с первых дней полномасштабной войны сопротивляются оккупантам.

Отметим, накануне в сети появилось видео, на котором в окрестностях Мелитополя мужчина срывает российский флаг.

Тем временем российские военные продолжают заниматься мародерством. Оккупанты похитили из помещения "Укрпочты" в Мелитополе почти 3 миллиона гривен. Эти деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.