В оккупированном Бердянске заместителем "мэра" назначили дворника

В Бердянске Запорожской области оккупанты привлекают в свои ряды местных фриков, а бывшего дворника назначили на должность заместителя мэра.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Стало известно, что так называемый "мэр" курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до "назначения" тот работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя коллаборант позиционирует как творческую личность, утверждает, что "разговаривает с камнями".

Отмечается, что дворник после вторжения оккупантов в Бердянск добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился с ними сотрудничать.

После этого в жизни коллаборанта произошел стремительный карьерный рост. Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры.

"Известно, что новоиспеченный заместитель городского головы занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты зашли в Бердянск 27 февраля. С тех пор город живет в условиях оккупации.

Как сообщают местные жители, российские войска требуют от местных предпринимателей платить им 30% прибыли за возможность работать. Такие требования оккупанты выдвигают и в других городах Запорожской области: Мелитополе, Енергодаре, Токмаке.

Напомним, в Запорожской области начались более интенсивные бои с российскими оккупантами. В настоящее время продолжаются бои в Пологовском районе. Кроме того, российские захватчики пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе.

Также оккупанты готовятся к провокациям на Пасху. По предварительным данным, российская армия планирует обстрелять храмы Запорожской области.