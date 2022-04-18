Власти призвали украинцев быть осторожными во время празднования Пасхи: враг готовит провокации в ряде областей

Власти призвали украинцев быть бдительными и осторожными во время празднования Пасхи, поскольку в это время в Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Сумской областях могут активизироваться диверсионно-разведывательные группы РФ. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи. Призываем всех украинцев быть очень внимательными и максимально осторожными", — говорится в сообщении.

Сообщается, что несколько пропагандистских СМИ врага разместили информацию о том, что "из националистов сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, которые будут обстреливать из минометов православные храмы в Пасхальную ночь, чтобы затем обвинить в этом военных России".

В своем сообщении пропагандисты оккупантов отметили, что провокации готовятся в Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Сумской областях.

Власти обращают внимание граждан на то, что в указанных областях возможна активизация диверсионно-разведывательных групп врага.

Напомним, утром 18 апреля вражеские войска оккупировали город Кременная Луганской области, откуда уже невозможно эвакуировать людей.