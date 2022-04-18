Влада закликала українців бути обережними під час святкування Великодня: ворог готує провокації у низці областей

Влада закликала українців бути пильними та обережними під час святкування Великодня, оскільки в цей час у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Сумській областях можуть активізуватися диверсійно-розвідувальні групи РФ. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

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"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: окупанти знову використовують прийом "інформаційного алібі", попереджаючи про можливі провокації в українських містах під час Великодня. Закликаємо всіх українців бути дуже уважними та максимально обережними", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кілька пропагандистських ЗМІ ворога розмістили інформацію про те, що "з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, які обстрілюватимуть із мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових Росії".

У своєму повідомленні пропагандисти окупантів зазначили, що провокації готуються у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Сумській областях .

Влада звертає увагу громадян на те, що у зазначених областях можлива активізація диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Нагадаємо, вранці 18 квітня ворожі війська окупували місто Кремінна Луганської області, звідки вже неможливо евакуювати людей.