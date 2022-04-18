Битва за Донбасс начинается: российские войска оккупировали Кременную, — глава Луганской ОГА Гайдай

Войска Российской Федерации утром 18 апреля оккупировали город Кременная Луганской области, откуда уже невозможно эвакуировать людей. Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай констатировал, что наступление на Донбасс началось, но из ряда населенных пунктов еще можно уехать.

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В Кременной начались уличные бои. В это же время в Лисичанске ранены шесть патрульных полицейских в результате обстрела оккупантами здания Управления полиции.

"Можем констатировать, что наступление уже началось. Успейте спастись, пока мы можем вам помочь", — настоятельно рекомендует Гайдай.

18 апреля жители Луганской области смогут эвакуироваться из пяти населенных пунктов:

Лисичанска (место сбора: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15);

Привилля (место сбора: центральная площадь);

Северодонецка (место сбора: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28);

Рубежного (место сбора: дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11);

Горного (место сбора: дом культуры Украины; Гагарина 13а);

Попасной (место сбора: ул. Щербакова, 1а).

Напомним, 17 апреля российские военные открывали огонь против нескольких городов и сел Луганской области. В результате обстрелов в регионе возникли многочисленные пожары, также есть пострадавшие и погибшие.