Битва за Донбас починається: російські війська зайшли до Кремінної, — голова Луганської ОДА Гайдай

Окупаційні війська Російської Федерації ранком 18 квітня зайшли в місто Кремінна Луганської області, звідки уже неможливо евакуювати людей. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай констатував, що наступ на Донбас розпочався, але з ряду населених пунктів ще можна виїхати.

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У Кремінній розпочалися вуличні бої. В цей же час у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських внаслідок обстрілу орками будівлі Управління поліції.

"Можемо констатувати, що наступ вже розпочався. Встигніть врятуватися, поки ми можемо вам допомогти", — наполегливо рекомендує Гайдай.

18 квітня мешканці Луганської області зможуть евакуюватися з п'яти населених пунктів:

Лисичанська (місце збору: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15);

Привілля (місце збору: центральна площа);

Сєвєродонецька (місце збору: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28);

Рубіжного (місце збору: палац культури "Південний", вул. Чехова, 11);

Гірського (місце збору: будинок культури Україна; Гагаріна, 13а);

Попасной (місце збору: вул. Щербакова, 1а).

Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж. Інформації про наступ на Донеччині наразі немає.

Нагадаємо, 17 квітня російські військові відкривали вогонь проти кількох міст та сіл Луганської області. Внаслідок обстрілів у регіоні виникли численні пожежі, також є постраждалі та загиблі.