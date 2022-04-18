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Битва за Донбас починається: російські війська зайшли до Кремінної, — голова Луганської ОДА Гайдай
Окупаційні війська Російської Федерації ранком 18 квітня зайшли в місто Кремінна Луганської області, звідки уже неможливо евакуювати людей. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай констатував, що наступ на Донбас розпочався, але з ряду населених пунктів ще можна виїхати.
У Кремінній розпочалися вуличні бої. В цей же час у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських внаслідок обстрілу орками будівлі Управління поліції.
"Можемо констатувати, що наступ вже розпочався. Встигніть врятуватися, поки ми можемо вам допомогти", — наполегливо рекомендує Гайдай.
18 квітня мешканці Луганської області зможуть евакуюватися з п'яти населених пунктів:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Лисичанська (місце збору: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15);
- Привілля (місце збору: центральна площа);
- Сєвєродонецька (місце збору: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28);
- Рубіжного (місце збору: палац культури "Південний", вул. Чехова, 11);
- Гірського (місце збору: будинок культури Україна; Гагаріна, 13а);
- Попасной (місце збору: вул. Щербакова, 1а).
Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж. Інформації про наступ на Донеччині наразі немає.
Нагадаємо, 17 квітня російські військові відкривали вогонь проти кількох міст та сіл Луганської області. Внаслідок обстрілів у регіоні виникли численні пожежі, також є постраждалі та загиблі.