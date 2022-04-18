Ворог наніс удар по нещодавно відбудованому спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, в Золотому двоє людей загинули внаслідок обстрілів

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 17 квітня російські військові відкривали вогонь проти декількох міст та сіл Луганської області. Внаслідок обстрілва в регіоні виникли численні пожежі, також є постраждалі та загиблі.

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Зокрема, окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімп" в Кремінній – площа займання 2400 кв м.

"Декілька годин тому снаряди росіян поцілили по місцевих об’єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому за програмою Президента "Велике будівництво" спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа", — резюмував Гайдай.

Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків. Крім того, в Рубіжному під обстріли з боку російської армії потрапили житлові будинки. У місті з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.

В місті Золоте внаслідок обстрілу щонайменше двоє людей загинули, ще четверо — отримали травми.

Крім того, ввечері 16 квітня у Лисичанську обстріляли будівлю патрульної поліції. В результаті шестеро співробітників постраждали.

"Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - уточнив Гайдай.

На Луганщині очікують сильні бої, тому житилям регіону рекомендують якнайшвидше евакуюватися у більш безпечні місьця.

При цьому ворог обстрілює й людей, які тікають від війні. Так, 15 квітня російські окупанти обстріляли автобуси, які намагалися вивезти людей з територій ведення бойових дій у Луганській області.

Внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів із мирними жителями селища Борова Ізюмського району Харківської області за попередніми даними загинуло 7 людей, 27 отримали поранення.