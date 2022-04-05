У Рубіжному під час обстрілів пошкодили цистерну з азотною кислотою

Сьогодні, 5 квітня, російські війська вкотре обстріляли місто Рубіжне Луганської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

За його словами, під час обстрілів снаряди потрапили у цистерну з азотною кислотою.

У зв'язку з цим Гайдай закликав місцевих жителів не виходити з укриттів, а тим, хто знаходиться в приміщенні, голова ОВУ наполегливо рекомендує закрити двері та вікна.

Гайдай підкреслив, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки.

"Пари кислоти викликають дратівливу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легень. Для захисту від пари та туману азотної кислоти користуються протигазами", — написав чиновник.

Гайдай також закликав мешканців Рубіжного підготувати вологі маски для обличчя.

"При місцевому впливі на очі азотна кислота спричиняє тяжку поразку з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору", — пояснив Гайдай.

Нагадаємо, наприкінці березня у Рубіжному Луганській області з-під завалів вдалося врятувати 155 людей.

Люди перебували під руїнами хлібозаводу та укриття школи №5. Таким чином, вдалося врятувати жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Також Верещук додала, що по гуманітарному коридору до Бахмута вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк та Попасна.