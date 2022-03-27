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Общество
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В Рубежном Луганской области из-под развалин удалось спасти 155 людей - Верещук

В Рубежном Луганской области из-под развалин удалось спасти 155 людей - Верещук
Фото: Galinfo

Люди находились под развалинами хлебозавода и укрытия школы №5.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга заявила, в Рубежном Луганской области удалось спасти 155 людей из из-под развалин, несмотря на нарушение оккупантами режима тишины.

По ее словам люди находились под развалинами хлебозавода и укрытия школы №5. Таким образом удалось спасти женщин, детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. 

Также Верещук добавила, что по гуманитарному коридору из города Рубежное в Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная. 

Напомним, что Украина готова к обмену с Россией пленными и погибшими военнослужащими в формате "всех на всех".