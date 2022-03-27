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У Рубіжному Луганській області з-під руїн вдалося врятувати 155 людей - Верещук
Люди знаходилися під руїнами хлібозаводу та укриття школи №5.
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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу заявила, що в Рубіжному Луганській області вдалося врятувати 155 людей з-під руїн, незважаючи на порушення окупантами режиму тиші.
За її словами люди перебували під руїнами хлібозаводу та укриття школи №5. Таким чином вдалося врятувати жінок, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.
Також Верещук додала, що гуманітарним коридором з міста Рубіжне до Бахмута вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк і Попасна.Підписуйтеся на наш YouTube канал
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