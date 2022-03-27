27 марта будут работать два гуманитарных коридора для жителей Луганской и Донецкой областей

На 27 марта согласовали работу двух гуманитарных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

27 марта согласованы 2 гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. В Донецкой области: из города Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте.

Также согласована централизованная эвакуация на автобусах из города Бердянск в Запорожье. Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27 возле городского спорткомплекса.

15 автобусов сейчас отправляются из Запорожья по указанному маршруту. Время их приезда в Мариуполь будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов.

По адресу улица Мелитопольское шоссе, 87 в Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Также в Бердянске работают гуманитарные штабы.

В Луганской области по маршруту Рубежное — Бахмут эвакуация будет проводиться с улиц Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и района железнодорожного вокзала в Рубежном.

Ирина Верещук подчеркнула, что власти продолжают работать над другими маршрутами гуманитарных коридоров и слышат все обращения людей и делают все возможное, чтобы оккупанты прекратили стрелять и дали возможность людям выйти из подвалов и бомбоубежищ и пропустили гуманитарные конвои.