27 березня працюватимуть два гуманітарні коридори для мешканців Луганської та Донецької областей

На 27 березня погодили роботу двох гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

27 березня узгоджено 2 гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей. У Донецькій області: з міста Маріуполь до Запоріжжя на власному транспорті.

Також узгоджено централізовану евакуацію на автобусах з міста Бердянськ до Запоріжжя. Місце збору – вулиця Мелітопольське шосе, 27 біля міського спорткомплексу.

15 автобусів зараз відправляються із Запоріжжя за вказаним маршрутом. Час їхнього приїзду до Маріуполя залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів.

За адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87 у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у Бердянську працюють гуманітарні штаби.

У Луганській області за маршрутом Рубіжне — Бахмут евакуація буде проводитись з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та району залізничного вокзалу у Рубіжному.

Ірина Верещук підкреслила, що влада продовжує працювати над іншими маршрутами гуманітарних коридорів, чує усі звернення людей і робить все можливе, щоб окупанти припинили стріляти і дали можливість людям вийти з підвалів і бомбосховищ і пропустили гуманітарні конвої.