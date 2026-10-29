Виробник асфальту на Волині повернув державі 10,4 млн грн несплачених податків

На Волині підприємство, яке спеціалізується на виготовленні матеріалів для будівництва та ремонту доріг, відшкодувало до державного бюджету понад 10,4 мільйона гривень несплачених податків. Наразі вся сума вже надійшла до бюджету.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що упродовж 2022–2023 років керівник компанії безпідставно включав до податкового обліку операції з придбання товарів.

У такий спосіб він штучно завищував витрати підприємства, що дозволило систематично занижувати суму податку на прибуток. Через такі махінації державний бюджет недоотримав значні кошти.

Під час досудового розслідування директор товариства визнав провину та повністю відшкодував завдані державі збитки в особливо великих розмірах. Йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків.

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності через повне покриття збитків, відповідно до норм чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що до державного бюджету повернуто понад 51,5 млн грн податку на додану вартість, які приховувала мережа магазинів секонд-хендів.