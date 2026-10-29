Производитель асфальта на Волыни вернул государству 10,4 млн грн неуплаченных налогов

На Волыни предприятие, специализирующееся на изготовлении материалов для строительства и ремонта дорог, возместило в государственный бюджет более 10,4 миллионов гривен неуплаченных налогов. Пока вся сумма уже поступила в бюджет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что на протяжении 2022-2023 годов руководитель компании безосновательно включал в налоговый учет операции по приобретению товаров.

Таким образом, он искусственно завышал расходы предприятия, что позволило систематически занижать сумму налога на прибыль. Из-за таких махинациях государственный бюджет недополучил значительные средства.

В ходе досудебного расследования директор общества признал вину и полностью возместил нанесенный государству ущерб в особо крупных размерах. Ему сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов.

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с ходатайством освободить подозреваемого от уголовной ответственности за полное возмещение ущерба в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в государственный бюджет возвращено более 51,5 млн. грн. налога на добавленную стоимость, которые скрывала сеть магазинов секонд-хендов.