Схема на ФЛП не сработала: сеть секонд-хендов вернула в бюджет более 51 млн грн

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в государственный бюджет возвращено более 51,5 млн грн налога на добавленную стоимость, которые скрывала сеть магазинов секонд-хендов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов должностные лица сети магазинов секонд-хенда использовали схему искусственного дробления бизнеса для минимизации налоговых обязательств.

Для реализации б/у одежды, обуви и других товаров торговлю в магазинах сети оформляли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), находившихся на упрощенной системе налогообложения.

Формально торговые точки и сделки по продаже принадлежали отдельным ФЛПам, однако фактически магазинами руководили сотрудники сети — они организовывали торговлю и полностью контролировали движение средств.

Таким образом предприятие искусственно занижало объемы операций, подлежащих обложению НДС. Аналитическое исследование подтвердило, что сумма неуплаченного налога составила более 51,5 млн. грн.

В ходе досудебного расследования должностные лица предприятия полностью возместили нанесенный государству ущерб и уплатили сумму долга в полном объеме.

В связи с этим прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении ответственных лиц от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Ранее БЭБ разоблачило схему, где крупная сеть продуктовых магазинов раздробила бизнес на 3,5 тысячи ФЛП, чтобы уклониться от уплаты 386 млн грн налогов. Суть финансовой махинации заключалась в "дроблении" бизнеса: вместо одной крупной компании его формально распределили на тысячи ФЛП, чтобы минимизировать налоги.