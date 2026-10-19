Схема на ФОПах не спрацювала: мережа секонд-хендів повернула у бюджет понад 51 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до державного бюджету повернуто понад 51,5 млн грн податку на додану вартість, які приховувала мережа магазинів секонд-хендів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, упродовж 2023–2025 років службові особи мережі магазинів секонд-хенду використовували схему штучного дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань.

Для реалізації вживаного одягу, взуття та інших товарів торгівлю в магазинах мережі оформлювали від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП), які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Формально торговельні точки та операції з продажу належали окремим ФОПам, однак фактично магазинами керували співробітники мережі — вони організовували торгівлю та повністю контролювали рух коштів.

У такий спосіб підприємство штучно занижувало обсяги операцій, які підлягали оподаткуванню ПДВ. Аналітичне дослідження підтвердило, що сума несплаченого податку склала понад 51,5 млн грн.

Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки та сплатили суму боргу в повному обсязі.

У зв'язку з цим прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідальних осіб від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів).

Раніше БЕБ викрило схему, де велика мережа продуктових магазинів роздробила бізнес на 3,5 тисячі ФОПів, щоб ухилитися від сплати 386 млн грн податків. Суть фінансової махінації полягала у "дробленні" бізнесу: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податки.