Велика мережа продуктових магазинів роздробила бізнес на 3,5 тисячі ФОПів: викрито схему на 386 млн

Офіс Генерального прокурора та БЕБ викрили масштабну схему ухилення від податків у відомій торговельній мережі. Велика компанія роками мінімізувала платежі до бюджету, маскуючи свою діяльність під роботу тисяч фіктивних ФОПів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Суть фінансової махінації полягала у "дробленні" бізнесу: замість однієї великої компанії його формально розподілили на тисячі ФОПів, щоб мінімізувати податки.

За попередніми розрахунками слідства, до схеми залучили понад 3,5 тис. підприємців. Лише за період 2022–2024 років державна скарбниця недоотримала понад 386 мільйонів гривень податку на прибуток.

Для реалізації задуму організатори залучали як власних працівників магазинів, так і підставних осіб (зокрема студентів і пенсіонерів), на яких масово реєстрували підприємницьку діяльність та банківські рахунки.

За даними БЕБ, йдеться про найбільшу локальну мережу продуктових магазинів на Полтавщині, яка налічує понад 400 магазинів та працює у семи областях України. Зокрема, у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.

Фактично вся мережа керувалася з єдиного центру, де ретельно стежили за оборотами кожного "підприємця", щоб не перевищити ліміти спрощеної системи оподаткування.

Незважаючи на формальне розділення, мережа діяла як монолітний організм і вже у 2023 році увійшла до топ-10 продуктових ритейлерів України за кількістю торгових точок.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значні суми необлікованої готівки.

Наразі слідчі дії тривають для встановлення всіх причетних до організації схеми.

