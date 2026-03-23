Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

У великій мережі м'ясних магазинів покупців дурили фальшивими чеками

У великій мережі м'ясних магазинів викрили схему з підробними чеками

Державна податкова служба виявила масштабні маніпуляції з розрахунковими документами в одній із великих мереж роздрібної торгівлі м’ясом. 

Під час перевірок з’ясувалося, що покупцям замість справжніх фіскальних чеків видавали їхню імітацію.

Такі документи зовні нагадували офіційні чеки, проте фактично не реєструвалися через реєстратори розрахункових операцій (РРО). Це дозволяло підприємству проводити частину виторгу "в тіні", уникаючи належного оподаткування.

Подвійні каси та механізм імітації розрахунків

Порушення підтвердилися під час серії контрольних закупівель, проведених упродовж березня. У кожній торговій точці мережі податківці виявили по два пристрої для друку документів.

Один апарат використовувався для формування легальних фіскальних чеків, тоді як інший за допомогою спеціального програмного забезпечення створював підробки.

Використання такої схеми дозволяло бізнесу системно приховувати реальні обсяги реалізації продукції від контролюючих органів.

Відповідальність для порушників

Наразі перевірки тривають, а до платника податків будуть застосовані фінансові санкції.

Зібрані матеріали готують до передачі в правоохоронні органи для надання правової оцінки діям посадових осіб компанії.

Податківці наголошують, що подібні маніпуляції не лише завдають збитків державному бюджету, а й створюють нерівні умови для роботи добросовісного бізнесу на ринку м’ясної продукції.

Раніше ДПС виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ. 

Автор:
Тетяна Бесараб