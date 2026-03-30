Гендиректор "Укрпошти" Смілянський відповів на заяви НБУ щодо його компетентності

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розкритикував прогнози Національного банку України щодо стану справ у компанії і заяви про його некомпетентність.

Як повідомляє Delo.ua, про це Смілянський написав у Телеграм.

Він нагадав, що НБУ опублікував допис, де поставив під сумнів професійну компетентність директора "Укрпошти" після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.

"Перше — ви взагалі уявляєте, щоб у будь-якій країні регулятор публічно, базуючись виключно на своїй думці, а не на результаті юридичних та судових процедур, висловився щодо компетентності керівника тієї чи іншої установи? Ви як компетенцію міряли? По собі? Тобто в компетентності керівників банків, які мили кошти, займались міскодингом, були замазані в Енергоатомі, зараз по вуха в "ігорці" та в інших "гарних" справах, у НБУ питань не було, а до мене є? Є стійке враження, що дехто прогуляв лекції з теми презумпції невинуватості", - наголосив Смілянський.

За його словами, НБУ трохи "втратив береги" і розуміння українського законодавства

"Хто і коли давав право регулятору коментувати взагалі фінансовий стан публічних, а тим більше стратегічних компаній? Не зустрітись із менеджментом, не обговорити план дій чи антикризовий план, а тупо бігати по всіх нарадах і волати про дефолт "Укрпошти"", - підкреслив Смілянський.

Він зауважив, що наглядова рада "Укрпошти" існує з грудня 2018 року, але лише з вересня 2025 року НБУ зацікавили її протоколи після його сварки з головою НБУ Андрієм Пишним.

Також Смілянський уточнив, що формування наглядової ради — це відповідальність акціонера (Міністерства розвитку громад та територій) та Міністерства економіки.

Щодо неподання документів на придбання банку він розповів, що після того, як НБУ "опустив" капітал "Укрпошти", компанія не мала права подавати документи на придбання банку.

Смілянський також зазначив, що згідно із законами України, за корпоративне управління відповідає Міністерство економіки, а не НБУ.

"Тому, буде в Укрпошті правління чи генеральний директор, — вирішувати не НБУ, а акціонерам. Розумію, що прямо руки чешуться накидати на мене купу штрафів, а потім не погодити через "репутацію", але така собі шахова комбінація. На перший дитячий розряд", - підсумував Смілянський.

Днями Смілянський заявив, що штраф, накладений НБУ на "Укрпошту", є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. У "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Нагадаємо, 17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.

Детальніше про багаторічну суперечку очільника "Укрпошти" Ігоря Смілянського і керівництва Національного банку щодо перспектив існування в Україні поштового банку, читайте в матеріалі Delo.ua.