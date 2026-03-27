Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Готівковий курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тиск на компанію: Смілянський відреагував на штраф НБУ для "Укрпошти"

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений Національним банком України, є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Смілянського.

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. У "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Окремо він порівняв роль регулятора з практиками корпоративного управління у США, стверджуючи, що в американських банківських групах подібний рівень втручання регулятора у діяльність наглядових рад відсутній.

Яка офіційна позиція "Укрпошти"

У повідомленні на сайті "Укрпошта" заявила, що сплатила штраф, накладений Національним банком України, однак категорично не погоджується з його підставами та планує оскаржувати рішення регулятора в суді.

У компанії повідомили, що офіційно отримали документальне підтвердження рішення Національного банку України про застосування штрафних санкцій. Попри це, штраф уже сплачено в повному обсязі.

Водночас в "Укрпошті" наголошують, що не погоджуються з підходом регулятора, який, за їхньою позицією, вимагав надання інформації та документів, що не належать до сфери регулювання НБУ та стосуються компетенції акціонера компанії — Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться, зокрема, про матеріали, пов’язані з внутрішніми обговореннями щодо організації поштових послуг під час повномасштабного вторгнення.

У компанії вважають, що ситуація фактично стосується спроби впливу на незалежність наглядової ради та розцінюють дії регулятора як втручання в корпоративне управління. Там підкреслюють, що діяльність у сфері грошових переказів є для «Укрпошти» лише додатковим напрямом, тоді як основною функцією залишається національний поштовий оператор.

Окремо в компанії зазначили, що подібний підхід створює ризики для системи корпоративного управління в державних компаніях та може стати негативним прецедентом для ринку.

В "Укрпошті" наголошують, що розглядають ситуацію не як технічний спір щодо документів, а як принципове питання незалежності корпоративного управління, і відстоюватимуть свою позицію в судовому порядку.

Нагадаємо, 17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.  

Автор:
Тетяна Гойденко