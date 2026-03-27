Тиск на компанію: Смілянський відреагував на штраф НБУ для "Укрпошти"

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський заявив, що штраф, накладений Національним банком України, є проявом тиску на компанію та може бути спробою вплинути на процес створення "Укрпошта Банку".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Смілянського.

За його словами, претензії регулятора стосуються вимоги надавати НБУ порядок денний і протоколи засідань наглядової ради. У "Укрпошті" вважають, що такі вимоги виходять за межі принципів корпоративного управління та обмежують автономність наглядових органів.

Смілянський наголосив, що компанія виконала рішення регулятора та сплатила штраф у розмірі 250 тис. грн, однак планує оскаржувати його в судовому порядку. Він також заявив, що вимоги НБУ можуть створювати ризики для незалежності управління державними компаніями.

Окремо він порівняв роль регулятора з практиками корпоративного управління у США, стверджуючи, що в американських банківських групах подібний рівень втручання регулятора у діяльність наглядових рад відсутній.

Яка офіційна позиція "Укрпошти"

У повідомленні на сайті "Укрпошта" заявила, що сплатила штраф, накладений Національним банком України, однак категорично не погоджується з його підставами та планує оскаржувати рішення регулятора в суді.

У компанії повідомили, що офіційно отримали документальне підтвердження рішення Національного банку України про застосування штрафних санкцій. Попри це, штраф уже сплачено в повному обсязі.

Водночас в "Укрпошті" наголошують, що не погоджуються з підходом регулятора, який, за їхньою позицією, вимагав надання інформації та документів, що не належать до сфери регулювання НБУ та стосуються компетенції акціонера компанії — Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться, зокрема, про матеріали, пов’язані з внутрішніми обговореннями щодо організації поштових послуг під час повномасштабного вторгнення.

У компанії вважають, що ситуація фактично стосується спроби впливу на незалежність наглядової ради та розцінюють дії регулятора як втручання в корпоративне управління. Там підкреслюють, що діяльність у сфері грошових переказів є для «Укрпошти» лише додатковим напрямом, тоді як основною функцією залишається національний поштовий оператор.

Окремо в компанії зазначили, що подібний підхід створює ризики для системи корпоративного управління в державних компаніях та може стати негативним прецедентом для ринку.

В "Укрпошті" наголошують, що розглядають ситуацію не як технічний спір щодо документів, а як принципове питання незалежності корпоративного управління, і відстоюватимуть свою позицію в судовому порядку.

Нагадаємо, 17 березня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 255 тисяч гривень.