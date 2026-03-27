Давление на компанию: Смелянский отреагировал на штраф НБУ для "Укрпочты"

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный Национальным банком Украины, является проявлением давления на компанию и может быть попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Смилянского.

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смелянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

Отдельно он сравнил роль регулятора с практиками корпоративного управления в США, утверждая, что в американских банковских группах подобный уровень вмешательства регулятора в деятельность наблюдательных советов отсутствует.

Какова официальная позиция "Укрпочты"

В сообщении на сайте "Укрпочта" заявила, что уплатила штраф, наложенный Национальным банком Украины, однако категорически не согласна с его основаниями и планирует обжаловать решение регулятора в суде.

В компании сообщили, что официально получили документальное подтверждение решения Национального банка о применении штрафных санкций. Несмотря на это, штраф уже уплачен в полном объеме.

В то же время в "Укрпочте" подчеркивают, что не согласны с подходом регулятора, который, по их позиции, требовал предоставления информации и документов, не относящихся к сфере регулирования НБУ и касающихся компетенции акционера компании - Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет, в частности, о материалах, связанных с внутренними обсуждениями организации почтовых услуг во время полномасштабного вторжения.

В компании считают, что ситуация фактически касается попытки влияния на независимость наблюдательного совета и расценивают действия регулятора как вмешательство в корпоративное управление. Там подчеркивают, что деятельность в сфере денежных переводов для «Укрпочты» является лишь дополнительным направлением, в то время как основной функцией остается национальный почтовый оператор.

Отдельно в компании отметили, что подобный подход создает риск для системы корпоративного управления в государственных компаниях и может стать негативным прецедентом для рынка.

В "Укрпочте" отмечают, что рассматривают ситуацию не как технический спор по документам, а как принципиальный вопрос независимости корпоративного управления, и будут отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Напомним, 17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.