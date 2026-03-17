Один договор на все услуги вместо десяти: "Укрпочта" меняет правила работы с бизнес-клиентами

АО "Укрпочта" изменяет процедуру оформления документов для бизнес-клиентов. Вместо отдельных договоров на разные виды отправлений теперь действует один документ, который можно подписать онлайн на сайте компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Новая модель прежде всего ориентирована на малый и средний бизнес, для которого скорость подключения услуг и возможность оперативно менять логистические решения часто критически важны.

Единый документ на все услуги

Раньше для работы с разными типами отправлений – посылками, международными доставками или письмами – бизнесу нужно было оформлять от 7 до 10 отдельных документов. Теперь все сервисы доступны в пределах одного договора. Это позволяет в рамках одного документа добавлять новые услуги или отказываться от неиспользуемых без дополнительной бумажной работы.

Договор можно подписать через официальный сайт " Укрпочты ". Процедура не требует физического присутствия представителей бизнеса или обмена бумажными экземплярами.

" Мы хорошо видим запрос бизнеса на более простые и более быстрые решения. Предпринимателям важно не тратить время на лишнюю бюрократию, когда рынок требует действовать быстро. Единственный договор - это шаг к модели, в которой логистика становится для клиента не барьером, а точкой опоры для роста ", - отмечают в Укрпочте.

Для предпринимателей, уже имеющих заключенные договоры, условия остаются неизменными. Срочно переоформлять документы не нужно. Переход на новую систему будет происходить постепенно в течение года, а действующие договоры остаются действительными.

Напомним, " Укрпочта " начинает развитие сети партнерских отделений по всей Украине и планирует открыть не менее 1000 точек до конца года.