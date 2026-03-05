Супермаркеты, кафе, аптеки, АЗС: "Укрпочта" начинает развивать сеть партнерских отделений

АО "Укрпочта" начинает развитие сети партнерских отделений по всей Украине и планирует открыть не менее 1000 точек до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, "Укрпочта уже имеет более 690 000 отделений партнеров по всему миру в 192 странах".

"Теперь распространяем этот опыт в Украине и планируем открыть минимум 1000 партнерских точек до конца года", - отметил Смилянский.

Зачем клиентам?

Гендиректор "Укрпочты" рассказал, что в точках выдачи будут только посылки, поэтому никаких очередей и максимальная скорость.

"Возможность выбрать локацию, где вы планируете быть по ежедневным делам - АЗС, супермаркет, кафе и т.д. Ну и, конечно, за удобство у нас никаких доплат не будет", - подчеркнул Смилянский.

Что получит бизнес, который станет партнером "Укрпочты"?

Среди преимуществ такого формата сотрудничества для бизнеса гендиректор "Укрпочты" назвал дополнительный поток и оплату за выдачу посылки от 6 до 14 гривен и зарабатывать от 15 000 в месяц на 1 точку.

Смилянский утверждает, что для этого не нужны инвестиции или франчайзинговые взносы, а "Укрпочта" предоставит программное обеспечение, а также привезет и заберет посылки.

Также не требуется терминал для приема оплат, ведь все посылки будут предоплачены.

Кого ищут?

Среди потенциальных партнеров "Укрпочта" рассматривает супермаркеты, кофейни, аптеки, АЗС, разные магазины возле дома (одежды, продуктов, электроники и т.п.) и другие места, где каждый день бывают клиенты.

Что касается формы бизнеса, то к сотрудничеству приглашаются юридические лица, физические лица-предприниматели (ФЛП) на общей системе налогообложения и ФЛП 3 и 2 групп.

Ранее Смилянский сообщал, что за десять лет "Укрпочта" пережила масштабную трансформацию: количество работников сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз - с 2200 до 17 тысяч гривен.

В 2025 году "Укрпочта" и ее работники уплатили более 3,6 млрд грн налогов на различные уровни бюджетов Украины, не получая никаких дотаций или субсидий из государственного бюджета.