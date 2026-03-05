Супермаркети, кав’ярні, аптеки, АЗС: "Укрпошта" починає розбудову мережі партнерських відділень

АТ “Укрпошта” починає розбудову мережі партнерських відділень по всій Україні і планує відкрити щонайменше 1000 точок до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, "Укрпошта вже має понад 690 000 відділень партнерів по всьому світу у 192 країнах.

"Тепер поширюємо цей досвід в Україні та плануємо відкрити щонайменше 1000 партнерських точок до кінця року", - зауважив Смілянський.

Навіщо це клієнтам?

Гендиректор "Укрпошти" розповів, що у точках видачі будуть тільки посилки, тому – жодних черг і максимальна швидкість.

"Можливість обрати локацію, де ви плануєте бути у щоденних справах, – АЗС, супермаркет, кав’ярня тощо. Ну і, звісно, за зручність у нас жодних доплат не буде", - наголосив Смілянський.

Що отримає бізнес, який стане партнером "Укрпошти"?

Серед переваг такого формату співпраці для бізнесу гендиректор "Укрпошти" назвав додатковий потік та оплату за видачу посилки від 6 до 14 гривень та можливість заробляти від 15 000 на місяць на 1 точку.

Смілянський переконує, що для цього не потрібні інвестиції чи франчайзингові внески, а "Укрпошта" надасть програмне забезпечення, а також привезе й забере посилки.

Також не потрібен термінал для приймання оплат, адже усі посилки будуть передплаченими.

Кого ми шукають?

Серед потенційних партнерів "Укрпошта" розглядає супермаркети, кав’ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця, де щодня бувають клієнти.

Щодо форми бізнесу, то до співпраці запрошуються юридичні особи, фізичні особи-підприємці (ФОП) на загальній системі оподаткування та ФОП 3 та 2 груп.

Раніше Смілянський повідомляв, що за десять років “Укрпошта” пережила масштабну трансформацію: кількість працівників скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів – з 2 200 до близько 17 тисяч гривень.

У 2025 році “Укрпошта” та її працівники сплатили понад 3,6 млрд грн податків до різних рівнів бюджетів України, не отримуючи жодних дотацій чи субсидій з державного бюджету.