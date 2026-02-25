"Мені не соромно": Смілянський відповів на хейт через свою зарплату та розкритикував українців, що живуть на мінімалку

Гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський відповів на критику щодо своєї зарплати та низьких доходів українців. Він заявив, що отримувати мінімалку в 8760 грн — це свідомий вибір тих, хто не хоче працювати більше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис Смілянського.

Нещодавно він втрапив у черговий скандал, назвавши людей, які працюють за мінімалку, "хворими на голову".

Смілянський вибачився за емоційну форму попередніх висловлювань, але не за їхню суть.

"Багатьох обурило моє висловлення у відомому пості щодо "хворих на голову". І тут мушу визнати – вислів був емоційний і недоречний, але саме формат, а не суть. За формат прошу пробачення, за суть – ні", - написав гендиректор "Укрпошти".

Смілянський наголосив, що не соромиться своїх доходів, оскільки з них сплачуються величезні податки на ЗСУ. Він вважає, що соромно має бути тим, хто свідомо працює за 10 тисяч замість 20-ти, недоплачуючи податки армії та пенсіонерам.

"Чи мені не соромно мати таку зарплату, коли, скажімо, хтось має 10 000? Ні, не соромно. Зовсім... На мої річні податки місяць можна утримувати 15 бійців ЗСУ на нулі або 135 бійці у тилу. Тож, шановні, це не мені має бути соромно. А тому, хто має 10 000, а міг би мати 20 000", - зазначив гендиректор.

На його думку, здорова людина в Україні може заробляти більше 8760 грн — треба лише бажання, а низька зарплата — це вибір "менше напружуватися".

Також Смілянський запевнив, що в Укрпошті є понад 1000 вакансій із зарплатами 22–40 тис. грн, але людей бракує. За його словами, коли зарплату сортувальникам підняли з 12 до 40 тис. грн, залишилося лише 5–7% старого персоналу, бо "люди, які готові ефективно працювати на 40, це інші люди, ніж ті, хто готовий не напружуючись, працювати на 10-12 тисяч".

Скандали з "Укрпоштою"

Нещодавно "Укрпошта" потрапила в центр скандалу через публічні висловлювання свого керівника Ігоря Смілянського. Приводом для критики стала його реакція на зауваження користувачки щодо вартості ребрендингу компанії (600 тисяч гривень). У ході суперечки в соціальних мережах гендиректор назвав її "повією", що викликало хвилю обурення в суспільстві.

Згодом критику спричинила рекламна кампанія до Дня святого Валентина з образами "школярок", яку частина аудиторії сприйняла як сексуалізацію неповнолітніх. Після розголосу, Смілянський вибачився за рекламну публікацію, і повідомив про тимчасове припинення співпраці з брендом одягу. Світлини кампанії згодом видалили, а бренди пояснили ідею ностальгією за шкільними часами.