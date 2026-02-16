"Платимо за кожну послугу": Смілянський розповів, скільки заробляє листоноша від продажу ковбаси

"Укрпошта" отримує понад мільярд гривень річного доходу від реалізації продовольчих товарів через свою мережу. Листоноші мають 5% комісії з кожного продажу, що дозволяє їм отримувати додаткові виплати до базової зарплати.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв’ю "РБК-Україна".

Додатковий заробіток листонош

"Ми платимо за кожну послугу. Умовно, за кожну доставлену пенсію – 3 гривні, за кожний продаж товару – 5% від його вартості, за кожну доставлену газету - 50 копійок, за кожен доставлений лист – 25-50 копійок. Сумарна зарплата листоноші залежить від обсягів її роботи. Я вважаю, що це чесно", — розповів Смілянський про нарахування додаткових виплат листоношам.

За його словами, розмір додаткового заробітку залежить від активності працівника. Як приклад він навів такі дані: одна листоноша заробила на додачу до базової зарплати 6 700 гривень завдяки додатковим продажам, а інша – на 4 гривні.

Гендиректор "Укрпошти" наголосив, що продаж продуктів у селах за доступними цінами розглядається як рішення для оптимізації витрат на утримання мережі.

Автоматизація процесів

Окрім надання додаткових послуг населенню, компанія провела технічне переозброєння сортувальних центрів, що вплинуло на продуктивність та оплату праці.

"Всі в суспільстві обговорюють зарплати. Наводжу простий приклад. Коли я прийшов, в "Укрпошті" було ручне сортування посилок, тому вони погано доїжджали. Сортувальники отримували від 8 до 12 тисяч гривень (в Києві було 12). Вони сортували зі швидкістю 600 посилок на годину", — зазначив Смілянський.

За останні два роки відкриті роботизовані лінії, які замінили ручне сортування. Швидкість обробки посилок зросла з 600 до 4–8 тисяч одиниць на годину. При цьому кількість сортувальників скоротилася з 6 тисяч до 2 тисяч осіб. Однак заробітна плата сортувальника після автоматизації процесів зросла, у Києві вона становить 35–40 тисяч гривень.

Нагадаємо, АТ "Укрпошта" готується до нового етапу цифровізації сервісів. Уже до кінця лютого в мобільному застосунку компанії з’явиться можливість онлайн-оплати посилок і керування їх доставкою.