"Платим за каждую услугу": Смелянский рассказал, сколько зарабатывает почтальон от продажи колбасы

Укрпочта
"Укрпочта" предоставляет возможность почтальонам получить дополнительный заработок.

"Укрпочта" получает более миллиарда гривен годового дохода от реализации продовольственных товаров через свою сеть. Почтальоны имеют 5% комиссии по каждой продаже, что позволяет им получать дополнительные выплаты к базовой зарплате.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью "РБК-Украина".

Дополнительный заработок почтальонов

"Мы платим за каждую услугу. Условно, за каждую доставленную пенсию – 3 гривны, за каждую продажу товара – 5% от его стоимости, за каждую доставленную газету – 50 копеек, за каждое доставленное письмо – 25-50 копеек. Суммарная зарплата почтальона зависит от объемов ее работы. начисление дополнительных выплат почтальонам", - рассказал Смелянский о начислении дополнительных выплат почтальонам.

По его словам размер дополнительного заработка зависит от активности работника. В качестве примера он привел следующие данные: один почтальон заработал в придачу к базовой зарплате 6 700 гривен благодаря дополнительным продажам, а другой – на 4 гривны.

Гендиректор "Укрпочты" подчеркнул, что продажа продуктов в селах по доступным ценам рассматривается как решение для оптимизации затрат на содержание сети.

Автоматизация процессов

Кроме предоставления дополнительных услуг населению компания провела техническое перевооружение сортировочных центров, что повлияло на производительность и оплату труда .

"Все в обществе обсуждают зарплаты. Привожу простой пример. Когда я пришел, в "Укрпочте" была ручная сортировка посылок, поэтому они плохо доезжали. Сортировщики получали от 8 до 12 тысяч гривен (в Киеве было 12). Они сортировали со скоростью 600 посылок в час", - отметил Смелянский,

За последние два года открыты роботизированные линии, заменившие ручную сортировку. Скорость обработки посылок выросла с 600 до 4-8 тысяч единиц в час. При этом количество сортировщиков сократилось с 6 тысяч до 2 тысяч человек. Однако заработная плата сортировщика после автоматизации процессов выросла, в Киеве она составляет 35-40 тысяч гривен.

Напомним, АО "Укрпочта" готовится к новому этапу цифровизации сервисов. Уже к концу февраля в мобильном приложении компании появится возможность онлайн-оплаты посылок и управление их доставкой.

Автор:
Татьяна Ковальчук