"Платим за каждую услугу": Смелянский рассказал, сколько зарабатывает почтальон от продажи колбасы

"Укрпочта" получает более миллиарда гривен годового дохода от реализации продовольственных товаров через свою сеть. Почтальоны имеют 5% комиссии по каждой продаже, что позволяет им получать дополнительные выплаты к базовой зарплате.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью "РБК-Украина".

Дополнительный заработок почтальонов

"Мы платим за каждую услугу. Условно, за каждую доставленную пенсию – 3 гривны, за каждую продажу товара – 5% от его стоимости, за каждую доставленную газету – 50 копеек, за каждое доставленное письмо – 25-50 копеек. Суммарная зарплата почтальона зависит от объемов ее работы. начисление дополнительных выплат почтальонам", - рассказал Смелянский о начислении дополнительных выплат почтальонам.

По его словам размер дополнительного заработка зависит от активности работника. В качестве примера он привел следующие данные: один почтальон заработал в придачу к базовой зарплате 6 700 гривен благодаря дополнительным продажам, а другой – на 4 гривны.

Гендиректор "Укрпочты" подчеркнул, что продажа продуктов в селах по доступным ценам рассматривается как решение для оптимизации затрат на содержание сети.

Автоматизация процессов

Кроме предоставления дополнительных услуг населению компания провела техническое перевооружение сортировочных центров, что повлияло на производительность и оплату труда .

"Все в обществе обсуждают зарплаты. Привожу простой пример. Когда я пришел, в "Укрпочте" была ручная сортировка посылок, поэтому они плохо доезжали. Сортировщики получали от 8 до 12 тысяч гривен (в Киеве было 12). Они сортировали со скоростью 600 посылок в час", - отметил Смелянский,

За последние два года открыты роботизированные линии, заменившие ручную сортировку. Скорость обработки посылок выросла с 600 до 4-8 тысяч единиц в час. При этом количество сортировщиков сократилось с 6 тысяч до 2 тысяч человек. Однако заработная плата сортировщика после автоматизации процессов выросла, в Киеве она составляет 35-40 тысяч гривен.

Напомним, АО "Укрпочта" готовится к новому этапу цифровизации сервисов. Уже к концу февраля в мобильном приложении компании появится возможность онлайн-оплаты посылок и управление их доставкой.