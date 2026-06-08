"Сільпо" открыло супермаркет в мотостиле под Киевом

Сеть "Сільпо" расширила свое присутствие в Киевской области и открыла новый торговый объект в селе Мироцкое Бучанского района. Новый магазин ритейлера получил концептуальный дизайн, посвященный рок-эстетике и мотокультуре. Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Главной архитектурной особенностью здания является масштабная металлическая установка на фасаде. Конструкция высотой 13 метров и длиной 32,5 метра визуально воспроизводит очертания мотоцикла, в который интегрирована фирменная вывеска супермаркета.

Внутреннее оформление торгового зала также подчинено общей концепции. В частности, кассовые зоны и лайтбоксы стилизованы под колеса с шипами, а на входе установлена колонна с рок-плакатами. Также в зале разместили панно из кожаных курток с росписью байкерских заповедей.

Помимо запуска самого супермаркета, компания анонсировала тематический фестиваль MOTO FEST by "Сільпо" 13 июня на парковке торгового комплекса в рамках которого состоятся демонстрационные выступления по экстремальному конструктору.

Конструкция байка сделана высотой 13 метров.

Напомним, в ночь на 24 мая в результате российских обстрелов Киева и попадания в ТЦ "Квадрат" был полностью уничтожен супермаркет "Сильпо" на Лукьяновке. Этот объект, открытый в 2019 году в стиле полотен Винсента Ван Гога, имел особый статус и в 2020 году вошел в список лучших по дизайну супермаркетов Европы по версии издания European Supermarket Magazine.

Итоги квартала: динамика открытий на украинском рынке ритейла

За первые три месяца 2026 года в Украине открыли 569 новых магазинов, где лидером стал продовольственный сегмент со 125 новыми точками. В нем больше всего расширились сеть "Сими", открывшая 40 маркетов, компания Pizza Day с 14 новыми локациями, сеть "АТБ", запустившая 10 магазинов, а также NOVUS, прибавивший 8 торговых точек. Суммарно эти четыре ведущих игрока обеспечили открытие 72 магазинов.

В непродовольственном сегменте за квартал появилось 99 новых точек, где абсолютным лидером стала сеть "Аврора", открывшая 59 магазинов. Вместе с ней масштабировались сети EVA и Blisk, запустившие 13 и 9 торговых точек соответственно, что вместе с лидером сектора составляет 81 новый магазин.

Аптечный ритейл пополнился 148 новыми аптеками, а сегмент автомобильных заправочных комплексов (АЗК) стал самым динамичным, добавив сразу 120 новых заправок, из которых 116 объектов пришлось на сеть UPG.

В секторе одежды и обуви (fashion-ритейл) за три месяца открыли 44 новых магазина. Главный прирост здесь обеспечили польская сеть Sinsay с 22 новыми точками и украинский бренд Sezon, открывший 12 магазинов, сформировав вдвоем пул из 34 локаций.

Сегмент техники и электроники продемонстрировал более скромные темпы, пополнившись 27 магазинами, где самыми активными стали ритейлеры мобильных операторов "Киевстар" (7 точек) и lifecell (5 точек), а также сеть Yabluka (6 точек), которые вместе открыли 18 магазинов. Наименьшую активность проявил ювелирный ритейл, где открыли всего 5 новых объектов, тогда как в сегменте строительных магазинов (DIY) за три месяца не состоялось ни одного открытия.

Что известно о ООО "Сильпо-Фуд"

ООО "Сільпо-Фуд", развивающее сеть "Сільпо", было создано в начале августа 2016 года. На сегодняшний день торговая сеть объединяет 311 супермаркетов в 60 городах Украины и четыре деликатес-маркета Le Silpo: в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По данным аналитической системы YouControl, 100% акций ООО принадлежат ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (Киев), а конечным владельцем бенефициарного бизнеса выступает Владимир Костельман.

Выручка "Сільпо-Фуд" по итогам 2025 года увеличилась на 13,97% по сравнению с 2024 годом – до 106,013 млрд. грн., чистая прибыль составила 1,205 млрд. грн. против 154,1 млн. грн. за аналогичный период предыдущего года.

Входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group, которая имеет более 825 торговых точек по всей территории страны. Компания развивает торговые сети разных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash! Траш!, фармацевтические супермаркеты "Белая ромашка", магазины для домашних животных.