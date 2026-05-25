Російська армія повністю знищила унікальний "Сільпо" у Києві: згорів супермаркет у стилі Ван Гога

Росіяни повністю знищили унікальний Сільпо у Києві на Лук'янівці/silpo

У ніч на 24 травня російські війська знищили відомий супермаркет “Сільпо” на Лукʼянівці. Магазин згорів внаслідок влучання у торговельний центр “Квадрат”, який повністю зруйновано після нічного обстрілу Києва.

Як пише Delo.ua, про це офіційно повідомила пресслужба “Сільпо”.

Зруйнований супермаркет мав особливий статус не лише для мережі, а й для європейської профільної спільноти.

Його відкрили у 2019 році з унікальною концепцією: інтер'єр закладу був повністю натхненний полотнами та художнім стилем видатного митця Вінсента Ван Гога.

Дизайнерське рішення українців отримало високу оцінку за кордоном. Уже у 2020 році авторитетне міжнародне профільне видання European Supermarket Magazine включило цей київський "Сільпо" до переліку найкращих та найінноваційніших дизайнів європейських супермаркетів.

"Для нас це більше ніж втрата супермаркету. Це місце, у яке команда вкладала багато ідей та турботи про гостей", — наголосили у компанії.

В пресслужбі додали, що ніхто з працівників супермаркету не постраждав.

Нагадаємо, через нічний масований удар ракетами та дронами по Києву, який російські війська завдали у ніч проти 24 травня, ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли. Також зазнав суттєвих пошкоджень McDonald’s, розташований біля станції метро "Лук'янівська".  після обстрілу РФ.

Сама станція київського метрополітену також постраждала — через руйнування наземного вестибюля вибуховою хвилею її тимчасово зачинили для пасажирських перевезень.

Тетяна Бесараб