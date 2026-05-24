Масована атака на Київ: пошкоджено будівлю податкової та офіс "Укрпошти", згорів ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах міста. Пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві та головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності. Повністю знищено торговий центр "Квадрат".

Після масованої атаки столиці ворожими ракетами та дронами пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві, повідомила на своїй сторінці у Facebook в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, розбитий фасад, в значній частині приміщення немає вікон.

"Однак найголовніше – життя людей. На щастя, ніхто з наших працівників не постраждав. Наразі вже ліквідовуємо наслідки. Прибираємо пошкоджені приміщення та робимо все, щоб якомога швидше відновити роботу та надавати послуги платникам", – зазначила очільниця ДПС.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про пошкодження головного офісу компанії на Майдані Незалежності.

"Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати - значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", - зазначив він.

Крім того, у Києві знищено пам’ятку архітектури — Національний музей "Чорнобиль", заявив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

Внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю пошкоджена будівля Київської школи економіки (KSE), повідомив президент KSE Тимофій Милованов.

"Цієї ночі Росія знову атакувала Київ. Вперше наш університет KSE був уражений. Один співробітник отримав поранення", – повідомив він на X.

ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівський ринок у Києві вигоріли після обстрілу РФ

Великі пожежі виникли в ТРЦ "Квадрат" та на Лук'янівському ринку в Києві після нічного російського обстрілу, свідчить відео ДСНС.

Згідно з фотографіями та відео у соцмережах, станом на ранок неділі пожежі вдалося загасити, але ринок та ТРЦ дуже сильно постраждали від них: "вигоріли", як пишуть очевидці.

Також вкотре пошкоджений вестибюль метро на станції "Лук'янівська", яка наразі закрита, та ресторан "Макдональдс".

Станція метро "Лук'янівська" та один з входів на станцію "Хрещатик" в Києві не працюватимуть

Станція київського метрополітену "Лук'янівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю, повідомляє комунального підприємства "Київський метрополітен".

Унаслідок обстрілу також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції метро "Хрещатик".

Росія завдала масованого удару по Києву

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву, повідомили очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, міський голова Віталій Кличко та ДСНС.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджено будівлю гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку. Рятувальники евакуйовують мешканців мешканців гуртожитку та ліквідовують пожежу.

В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території.

У цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на рівні 12-13 поверхів та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок. ДСНС також пише про пожежу в будівельному гіпермаркеті.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр. Також сталося загоряння на території ринку, двох шкіл і на газовій трубі між житловими будинками. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок. У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. У Голосіївському уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

А в Деснянському уламки дрона влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

У Солом’янському районі внаслідок влучання дрона на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

Відомо про двох загиблих, вже 56 постраждалих внаслідок масованої гібридної атаки ворога у Києві, повідомив Кличко у Телеграм-каналі станом на 09:27 неділі.